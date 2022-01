Como: sorpresi con 15 chili fra marijuana e hashish, tre arresti

31 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Bregnano, in provincia di Como, tre uomini di 30, 31 e 33 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I tre, tutti cittadini italiani, sono stati fermati nell'ambito di un'operazione antidroga dopo essere entrati in un garage. Nel box i militari hanno trovato in un borsone dieci chili di marijuana divisi in dieci confezioni e cinque chili di hashish, suddivisi in 35 panetti. I tre sono stati arrestati e portati nel carcere di Como.