Centro: Toti, 'ricostruire coalizioni dando forza ad ali moderate'

31 gennaio 2022

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Credo che la vera necessità del Paese sia ricostruire un riequilibrio delle coalizioni o comunque delle forze politiche che ridia in qualche modo spazio e forza alle ali moderate. Con Italia viva abbiamo ragionato a lungo negli ultimi mesi sulla necessità di rafforzare un centro politico, con Forza Italia e gli amici dei partiti centristi ci siamo visti in questi giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica per riaprire un dialogo che credo sia stato fondamentale per uscire dalla crisi politica in cui ci stavamo avvitando. Chi parla oggi di maggioritario e bolla tutto questo come una deriva neocentrista che rivuole portare alla palude, mi deve spiegare quale sia stata la cristallina maggioranza di questa legislatura. Se qualcuno pensa che non si debba ridare stabilità a questo sistema penso che sbagli". Così Giovanni Toti, fondatore di Coraggio Italia, intervenuto a 'Mattino 24' su Radio 24 Il Sole 24 ore.

"Di cadute del centrodestra -aggiunge- ne abbiamo viste molte, quel che è certo è che dalle elezioni del 2018 la geografia politica italiana è molto cambiata, i protagonisti sono cambiati e le coalizioni sono rimaste per conservazione appiccicate con lo schoch un po' simili a loro stesse negli ultimi venti anni e su questo da molto intervengo, per la verità senza essere molto ascoltato. Il centrodestra va sicuramente ripensato come va ripensata la geografia politica italiana".

"Giorgia Meloni ha ottimamente rifatto la destra di questo Paese, per rifare il centrodestra occorre Giorgia Meloni, occorre Matteo Salvini, occorrono i partiti di area del Partito popolare europeo, occorrono i liberali, occorre tutta una serie di sensibilità che nell'ultimo periodo sono state da un lato poco ascoltate e dall'altra -conclude Toti- molto compresse da una macchina elettorale che ha premiato gli estremi".