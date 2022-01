Centro: Renzi, 'si aprono cantieri ma prematuro fare previsioni'

31 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Il centrodestra non c'è più, ha detto Meloni. E non è che i Cinquestelle siano messi meglio. Saranno mesi di cantieri all'interno dei vari schieramenti politici. Ma è prematuro immaginare che cosa accadrà. La conferma di Mattarella e di Draghi portano stabilità al Paese e questo paradossalmente consentirà l'evoluzione del quadro partitico". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.