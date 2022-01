Caso Marò: gip Roma archivia inchiesta su Latorre e Girone

31 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il gip di Roma ha archiviato l'inchiesta sui due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre in merito alla vicenda di due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India. Lo scorso dicembre la stessa Procura di Roma aveva chiesto di archiviare il caso, sul quale a piazzale Clodio era aperto dal 2012 un fascicolo di indagine per omicidio volontario affidato al pm Erminio Amelio.