Calcio: Verona, Praszelik sceglie il numero 88, ultras 'omaggio a Hitler'

31 gennaio 2022 a

a

a

Verona, 31 gen. - (Adnkronos) - Polemiche a Verona per la scelta del nuovo acquisto Mateusz Praszeliz di vestire la maglia numero 88. Gli ultras di estrema destra del club scaligero l'hanno vista come un omaggio a Hitler, perché quel numero negli ambienti neonazisti, rappresenta la ripetizione dell'ottava lettera dell'alfabeto, la H, che richiama a 'Heil Hitler' .

La decisione del 21enne polacco acquistato dal Legia Varsavia è però legata al fatto che in Polonia giocava con il numero 8 che nel Verona ha già Lazovic, Non potendo utilizzarlo Praszelik ha scelto l'88 vestito in Serie A anche dall'interista Caicedo e da Pasalic all'Atalanta.