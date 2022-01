31 gennaio 2022 a

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - La Lazio è riuscita a chiudere in tempo l'operazione per l'arrivo dell'attaccante Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona. Il 23enne capoverdiano arriva in prestito per un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.