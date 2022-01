Calcio: Figc a Lega A, 'se nel termine 15 febbraio non ci fosse adeguamento costretti a provvedimenti'

31 gennaio 2022 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Questa Federazione, nello spirito di leale collaborazione al quale ha da sempre informato i rapporti con tutte le componenti federali, ritiene che nulla osti alla concessione di tale proroga del termine di adeguamento ai Principi Informatori di cui al C.U. n. 125/A. Laddove però in tale predetto termine del 15 febbraio 2022 la Lega di Serie A non provvedesse ad adeguare il proprio Statuto ai richiamati Principi Informatori - adeguamento che la Lega di Serie B e la Lega Pro hanno già effettuato come da Consiglio Federale del 26 gennaio 2022 - questa Federazione sarà costretta a porre in essere conseguenti provvedimenti". Così la Figc in risposta alla Lega di Serie A alla richiesta di una proroga per l'adeguamento ai principi informatori, nella lettera di risposta visionata dall'Adnkronos.