Calcio: ex allenatore del Chelsea Grant accusato di ricatti e molestie sessuali

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - L'ex allenatore del Chelsea Avram Grant è accusato di ricatti e molestie sessuali in Israele. Un documentario di Israeli tv dal titolo "Exposure" ha diffuso oltre un'ora di testimonianze di donne che hanno avuto a che fare con lui e che sostengono di essere state ricattate, con la richiesta di prestazioni sessuali in cambio di un aiuto per avanzamenti di carriera.

Il 66enne allenatore israeliano si sarebbe anche spogliato davanti a una modella e addirittura avrebbe esposto la sua nudità a una donna che stava dormendo. Il diretto interessato non ha smentito i comportamenti che gli vengono addebitati, dichiarandosi solamente molto dispiaciuto "dal profondo del cuore" e negando di aver voluto offendere qualcuno. "Sono una persona socievole e nel corso degli anni ho tenuto relazioni con alcune donne -ha detto Grant-. In tutte queste relazioni ho fatto del mio meglio per trattarle con rispetto e amicizia. Non ho mai voluto comportarmi scorrettamente".