31 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Per come sono andate le cose e per la clamorosa sconfitta di sovranisti alla Salvini e populisti alla Conte, si apre un periodo mooooooolto interessante nella politica italiana. Il camper, intanto, scalda i motori". Così Matteo Renzi nella enews.