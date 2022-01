Quirinale: Bressa, 'ddl per no bis al Colle? Mai stato legato a Mattarella, stupidaggini'**

31 gennaio 2022 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Sono tutte stupidaggini". Il senatore Pd del gruppo Per le Autonomie, Gianclaudio Bressa, non usa giri di parole per stoppare una narrazione in voga nelle ultime ore, dopo la rielezione di Sergio Mattarella: ovvero che il Pd non avrebbe sostenuto il secondo mandato del presidente e l'indizio sarebbe il ddl, a prima firma Parrini, Zanda e Bressa, per lo stop dei bis al Colle.

"Intanto è una proposta datata, risale ai primi di dicembre, e non ha nulla a che vedere con questa elezione né -dice Bressa all'Adnkronos- ha mai avuto secondi fini se non quello di intervenire su una questione, quella del semestre bianco e del mandato, sollevata più volte dallo stesso Mattarella che ha ricordato in più occasioni come, durante i lavori dell'Assemblea Costituente, la durata del mandato del capo dello Stato di 7 anni fu un compromesso tra la proposta di due mandati di 5 anni e uno di 9".

"La scelta fu di 7 anni e aveva come fondamento che il presidente non poteva essere eletto due volte dallo stesso Parlamento dando per scontato che nessuno avrebbe mai immaginato il bis... Tanto che lo stesso Mattarella ha ricordato che la vicenda Napolitano doveva considerarsi un'eccezione. Allora visto la questione era aperta da tempo nel dibattito costituzionale, abbiamo presentato quel ddl per l'eliminazione del semestre bianco e la non rieleggibilità, per tornare allo spirito della Costituente. Nessuno mai neanche lontanamente ha mai pensato di accostare le due cose, anzi semmai in qualche modo il nostro ddl assecondava le cose dette da Mattarella a più riprese".