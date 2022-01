L.elettorale: fronte proporzionale nel Pd, tra centristi Iv si smarca, 'non è priorità'** (3)

31 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Oltre al proporzionale c'è anche un altro tema da affrontare, se si andrà a discutere concretamente. "Come si eleggono i parlamentari? Quello delle liste bloccate -dice Alfieri- è un sistema non più sostenibile. Occorre dare possibilità di scelta agli elettori". Quindi preferenze? "Io personalmente sono a favore. Sono stato eletto 4 volte, tranne l'ultima, con le preferenze e credo che sia il sistema che mantiene il maggiore collegamento tra eletto ed elettore. Ma è una posizione personale, si ragionerà".

E però anche Fiano mette il tema sul tavolo: "Queste ultime giornate sul presidente della Repubblica, hanno rafforzato in noi l'idea che il paese ha bisogno di un cambio della legge elettorale: un proporzionale con sbarramento alto e con meccanismi che diano voce ai cittadini nella scelta dei parlamentari", dice l'esponente Pd.

"Direi che questi giorni di trattative sul Colle hanno mostrato come il sistema maggioritario che induce a coalizioni forzose alla fine, alla resa dei conti nei momenti topici - e parlo del centrodestra- poi mostrano differenze sostanziali. In 24 ore Meloni ha detto 'faccio da sola', Forza Italia che loro apparterranno per sempre al campo del Ppe e Salvini... Salvini vedremo". Da Leu, che da sempre spinge sul proporzionale, il capogruppo Federico Fornaro sollecita: "Non c'è piu' tempo da perdere, si inizi un confronto".