Centrodestra: Mulè, molto bene Salvini, da 2015 Berlusconi parla di Partito repubblicano'**

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Bene, molto bene, non aspettavo altro. A me fa piacere leggere questa proposta di Matteo Salvini, perché rimanda ed è ancorata a ciò che Silvio Berlusconi propose sette anni fa". Così Giorgio Mulè, di Forza Italia, sottosegretario alla Difesa, commenta all'Adnkronos, l'ipotesi di dar vita ad una federazione di centrodestra sul modello del Partito repubblicano statunitense di cui è tornato a parlare questa mattina Matteo Salvini.

"La prima volta che si ipotizzò di dar vita ad un Partito repubblicano sul modello degli Stati Uniti risale al 22 aprile 2015 -rievoca l'esponente azzurro- e ne parlò Silvio Berlusconi, all'epoca in cui vi era un campo largo del Pd di Matteo Renzi che valeva oltre il 40 per cento. La stessa proposta, ulteriormente argomentata, fu rilanciata a giugno del 2021 dopo i risultati delle amministrative e in questo caso il presidente Berlusconi affermò esattamente quello che dice oggi Matteo Salvini, sottolineando la necessità di uno schieramento di centrodestra ancorato ai principi liberali, cristiani, garantisti ed europeisti che costituiscono le fondamenta del Partito popolare europeo".

"Proprio per questo Berlusconi propose il nome Centrodestra unito, con l'acronimo Cdu che serviva a richiamare la Cdu tedesca e quindi l'ancoraggio ai valori del Ppe. Nella lettera di Salvini vedo perciò la sovrapposizione, anche lessicale, a quanto affermato nel 2021 da Silvio Berlusconi".