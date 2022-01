Migranti: Mediterranea, ‘tempesta in arrivo su Lampedusa, subito sbarco per 176 su Aita Mari'

30 gennaio 2022 a

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - “Tempesta in arrivo su Lampedusa! La già difficile situazione della Aita Mari con 176 persone a bordo, rischia di diventare insostenibile. Bisogna dare loro il permesso di sbarcare, subito!”. A scriverlo su Twitter è Mediterranea Saving Humans. La nave dell'ong spagnola ha dovuto lasciare le coste di Lampedusa per dirigersi verso la Sicilia orientale a causa del temporale e delle onde di oltre 5 metri in arrivo. A bordo ci sono 176 persone, compresi i bambini.