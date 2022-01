Calcio: club Serie A a Vezzali e Malagò, 'riforma Figc su statuto Lega non conforme a diritto'

30 gennaio 2022 a

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Le venti società di Serie A hanno inviato una lettera alla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e al presidente del Coni Giovanni Malagò contro la riforma voluta dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina su statuto e governance della Lega Serie A. I club di Serie A ritengono che la pretesa della Figc "non sia conforme al diritto" e che la Lega, in quanto associazione privata, non può ricevere limitazioni alla propria autonomia "se non in presenza di motivi di interesse pubblico".