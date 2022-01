Quirinale: Prodi, 'bis resta eccezione, ma Mattarella ha dimostrato senso civico'

29 gennaio 2022 a

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Nella Costituzione c'è scritto sette anni. Si può benissimo ripetere, non c'è nessun impedimento però è una lunghezza che di per sè dice che è una eccezione la ripetizione. Lo stesso lo aveva detto Mattarella, che ha ripetuto che non era sua intenzione. Ha dovuto cedere di fronte a quello che è successo questa settimana, ha dimostrato senso civico e di appartenenza, gli sono grato". Lo ha detto Romano Prodi a SkyTg24.