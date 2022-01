Quirinale: Miccichè, 'No Berlusconi, no party!'

29 gennaio 2022 a

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "No Berlusconi, no party!". E' il commento del Presiente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia e Grande Elettore, alla conferma di Sergio Mattarella al Quirinale. Proprio ieri Miccichè aveva detto all'Adnkronos "Ora basta con le trattative, è ridicolo continuare a fare nomi. Chiudiamo su Mattarella. Chiudiamola questa partita, e anche velocemente ed evitiamo di far fare brutta figura agli italiani e all'Italia tutta”. "Non c'è come uscirne, il Capo dello Stato deve essere di nuovo Mattarella”, aveva concluso. E adesso, dopo il quorum che ha confermato Mattarella, la battuta ironica: "No Berlusconi, no party!".