Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "E' evidente che in questo giorni ci sono state frizioni tra le forze politiche e anche all'interno della coalizione. Ieri sera c'è stato un corto circuito mediatico che ha reso complessa la gestione della vicenda, ma oggi ho visto che tutto è stato chiarito in modo sufficiente. Ho avuto un lungo un incontro della coalizione in cui c'è stato un chiarimento necessario". Così Enrico Letta.