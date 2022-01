Quirinale: Fontana, 'Mattarella vicino a Lombardia in periodi più difficili pandemia'

29 gennaio 2022 a

Milano 29 gen. (Adnkronos) - “Ho avuto spesso modo di ringraziare il Presidente Mattarella, anche personalmente, per la stima e il sostegno che ha dimostrato verso di me e soprattutto verso la Lombardia nei periodi più difficili della pandemia. Due anni difficilissimi in cui, con frequenza, ci sentivamo e durante i quali non ha mai fatto mancare la sua vicinanza”. Lo dice il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, subito dopo aver votato per il presidente Mattarella.

“Gli sono grato - aggiunge Fontana - per avere voluto mettere ancora una volta la sua esperienza e il suo amore per gli italiani a disposizione del Paese”.

“Oggi al Quirinale, insieme ai colleghi presidenti delle Regioni ho voluto ribadirlo, ringraziandolo, anche a nome dei lombardi, per la sua disponibilità", aggiunge il presidente di Regione Lombardia, sottolineando che "l'esperienza del voto di questi giorni è stata un percorso irto di difficoltà. Per questo desidero sottolineare che in ogni votazione c'è stata la compattezza dei grandi elettori della Lega che hanno sempre dimostrato quanto stesse a cuore al nostro partito la unità della coalizione”.