Milano: Giovani Comunisti in piazza per Lorenzo, 'abolire alternanza scuola-lavoro'

Milano 29 gen. (Adnkronos) - “Scuola a distanza, morte in presenza”. È quanto si legge in un manifesto di Rifondazione Comunista affisso questo pomeriggio in viale Umbria, a Milano, dove una ventina di persone sono scese in piazza per manifestare contro l'alternanza scuola-lavoro, dopo la vicenda dello studente di Udine morto nell'ultimo giorno di stage.

“Lorenzo Parelli doveva essere tra i banchi di scuola. È inaccettabile che un ragazzo venga mandato in un contesto così pericoloso!”, lamentano i volantini distribuiti dai Giovani Comunisti, che insieme a Rifondazione hanno organizzato il presidio statico e autorizzato dalla Questura, all'indomani della manifestazione contenuta dalla polizia con una carica di alleggerimento a pochi metri dalla sede di Assolombarda.

“Per come è strutturata adesso, noi chiediamo l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro”, spiega all'Adnkronos Vittorio, portavoce dei Giovani Comunisti di Milano. “Si è parlato molto del fatto che Lorenzo fosse studente di una scuola professionale. È vero – prosegue Vittorio - che le scuole professionali devono instradare al lavoro, ma non devono essere un luogo in cui gli studenti imparano a farsi sfruttare”. La proposta dei Giovani Comunisti è quella di prevedere per gli studenti degli istituti tecnici e professionali l'assunzione con contratti di apprendistato presso imprese che non abbiano precedenti in materia di violazione dei diritti del lavoro o delle norme di sicurezza.