Milano: 11 'panettoni d'oro' per premiare impegno civico durante pandemia

Milano 29 gen. (Adnkronos) - Il medico in pensione tornato in corsia durante l'emergenza Covid o la donna che nell'estate 2020 si è offerta di leggere storie in cortile ai bambini che da tempo erano a casa da scuola: sono queste alcune delle storie degli undici cittadini che hanno ricevuto oggi alla Triennale di Milano il premio alla virtù civica “Panettone d'oro” 2022.

Il riconoscimento, giunto alla 22esima edizione, è stato ideato dal Coordinamento Comitati Milanesi e sostenuto da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) insieme a un cartello di associazioni cittadine e non, con il patrocinio di Comune e Città metropolitana di Milano, con l'obiettivo di valorizzare l'impegno civico dei milanesi a favore di chi ne ha più bisogno.

Tra i premiati figurano storie di chi, nel pieno della pandemia, ha saputo mettersi a disposizione degli altri, come quella di Andrea De Gasperi, ex direttore Anestesia Rianimazione 2 dell'ospedale Niguarda che, con altri colleghi in pensione, ha continuato a lavorare in ospedale gratuitamente da volontario, realizzando anche iniziative per raccogliere fondi a sostegno delle vaccinazioni per l'infanzia nei paesi in via di sviluppo.