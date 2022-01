Covid: in Lombardia 6.440 vaccini a bimbi stamattina, 67% in centri open day

29 gennaio 2022 a

a

a

Milano 29 gen. (Adnkronos) - Questa mattina in Lombardia sono state somministrate 6.440 dosi di vaccino anti-Covid ai bambini della fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. Di queste – fa sapere su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – “4.453 somministrazioni (2.221 prime dosi e 2.232 seconde dosi) sono state effettuate nei centri di Regione Lombardia dove oggi e domani è openday per i bambini”, dove cioè si può accedere alla vaccinazione senza prenotazione.

“Vaccinare i bambini – sottolinea Moratti - è importante per proteggerli ed evitare decorsi gravi della malattia dai quali nessuna fascia d'età è esclusa, per aiutare la scuola in presenza, esperienza formativa imprescindibile, per arginare la diffusione dei contagi tra la popolazione”.