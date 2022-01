Consulta: Mazzeo, 'Elezione Amato motivo di orgoglio per la Toscana e Pisa'

29 gennaio 2022 a

Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - "Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Una notizia che mi fa enormemente piacere non solo per il rapporto personale che ho la fortuna di avere con lui da anni ma perché rappresenta un motivo di orgoglio per la Toscana e Pisa, città nella quale ha studiato e che lo ha visto prima presidente dell'associazione degli ex-allievi della scuola Sant'Anna e poi designato come presidente del consiglio di amministrazione della Scuola stessa. A lui vanno le mie più sentite congratulazioni e l'augurio di buon lavoro. Ed è bello e simbolico che la sua nomina do avvenuta in una giornata che potrebbe essere davvero molto importante per il nostro Paese". Così su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, commenta l'elezione di Giuliano Amato come presidente della Corte Costituzionale.