Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Il cadavere di un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato nelle acque del lago di Pusiano, nel territorio del Comune di Eupilio, in provincia di Como. Il corpo è stato avvistato in un canneto da alcuni canoisti poco prima delle 13. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno valutando le cause della morte dell'uomo.