Calcio: Sensi, 'contento di essere alla Samp, anche per ct Mancini è scelta giusta'

29 gennaio 2022

Genova, 29 gen. - (Adnkronos) - "Sono molto contento di essere qui, in questa grande società dalla grande storia, non vedo l'ora di iniziare. Segnare in Coppa Italia è stato molto importante per me, il gol ha deciso la partita, ma la mia idea è sempre rimasta la stessa: volevo fortemente venire qui per mettermi a disposizione della squadra e del mister e dare continuità alle mie prestazioni". Queste le prime parole da giocatore della Sampdoria di Stefano Sensi rilasciate ai canali social del club blucerchiato.

L'approdo alla Samp del 26enne centrocampista ha avuto un curioso retroscena: "Ho parlato con Mancini prima del raduno in questi tre giorni a Coverciano, e mi ha parlato molto bene della Samp, mi ha dato consigli e mi ha invitato a venire qua, secondo lui era la giusta soluzione. E per me Genova è una grande rampa di rilancio: vengo da due anni difficili, ma ora sono qua. L'ultimo gol in A tra l'altro l'ho fatto proprio a Marassi, ora spero di farne altri ma con questa maglia".

"Sono contento di trovare Giampaolo, la stima di un mister è molto importante, e mi piace come gioca e fa giocare le sue squadre, le mie caratteristiche si avvicinano al suo modo di giocare, e questo mi fa piacere. Sono a disposizione per quello che vuole, mi darà le sue indicazioni e la sua idea, io sono qua per lavorare e provare a toglierci delle soddisfazioni. Il numero? Il 5 era libero, era il mio e ho deciso di iniziare l'avventura con questo numero", conclude Sensi.