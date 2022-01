Quirinale: Parlamento, Governo e Colle, l'arbitro Mattarella al servizio delle Istituzioni** (6)

29 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Anche per questo l'Italia “dispone degli anticorpi necessari per contenere e respingere il contagio di ideologie e posizioni aberranti, condannate e superate dalla storia”, ma "come recenti episodi di cronaca attestano, mai deve essere abbassata la guardia".

Così l'omaggio al mausoleo delle Fosse Ardeatine poche ore dopo l'elezione a Capo dello Stato; il ricordo nel discorso di insediamento di Stefano Taché, “un nostro bambino, un bambino italiano, rimasto ucciso” a soli due anni “nel vile attacco terroristico alla Sinagoga di Roma nell'ottobre del 1982”; la nomina a senatrice a vita di Liliana Segre, sopravvissuta alla prigionia nel campo di sterminio di Auschwitz, nell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali; rappresentano momenti dal'alto valore simbolico, ma anche la testimonianza tangibile della volontà di percorrere un cammino volto ad interiorizzare “le lezioni della storia” per costruire “un progetto per l'avvenire”.

Quelle stesse lezioni a cui guardare ad esempio per affrontare “il fenomeno migratorio" che "deve essere governato a vantaggio di tutti. Diversamente ne saranno travolti, insieme, le ragioni dell'umanità e gli ordinamenti statali. All'Europa conviene occuparsene per governare questo problema e non trovarselo tra qualche anno ingovernabile definitivamente".