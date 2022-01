Quirinale: Parlamento, Governo e Colle, l'arbitro Mattarella al servizio delle Istituzioni** (4)

29 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Anche per questo, ricordando la figura dei suoi predecessori in occasione di varie ricorrenze, evidenzia l'esistenza di un filo rosso che lega i vari settennati, rendendoli, pur con le loro peculiarità, parte di un unico percorso coerente con i dettami della Carta costituzionale, nel mutare del contesto storico e delle contingenze politiche, sociali ed economiche, interne ed internazionali.

È "la cassetta degli attrezzi contenuta nella nostra Costituzione", a guidare Mattarella nella soluzione delle quattro crisi di Governo che si trova ad affrontare, evitando lo scioglimento anticipato delle Camere. E nelle scelte compiute per arginare la bufera che investe la magistratura e il Csm.

Sono i pilastri della politica estera italiana, rappresentati da Onu, Nato e Ue, ad ispirare il suo impegno per difendere e rafforzare l'integrazione europea; per ribadire la fedeltà del nostro Paese alle tradizionali alleanze occidentali; per insistere sul multilateralismo come unica risposta per affrontare difficoltà e tensioni che attraversano il pianeta.