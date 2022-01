Quirinale: Letta, 'Mattarella miglior soluzione possibile, anche di Draghi al Colle**

29 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Un altro governo con Draghi al Quirinale non so se saremmo riusciti a farlo e sarebbe stato più debole". Lo ha detto Enrico Letta.

"Con un altro presidente della Repubblica sarebbe stato tutto da costruire, il rapporto tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio e non sarebbe stato tutto forte, immediato e funzionante. La mia valutazione è che Mattarella per il Paese è la scelta migliore in assoluto. Il Paese ci guadagna, l'economica, la ripresa, le forze politiche, i partiti. E' la migliore delle soluzioni possibili", ha spiegato il segretario del Pd.