Covid: Bassetti, ‘non vaccinarsi è guidare ubriachi senza cinture'**

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Uno studio dell'agenzia ligure Alisa ha determinato che non vaccinarsi è come guidare ubriachi senza cinture. Questo vuole dire che il vaccino ci protegge contro la malattia grave e il rischio di decesso ma meno contro l'infezione. Lo studio di Alisa ha messo in confronto il rischio relativo tra vaccinati e non vaccinati confrontandolo con quello di chi guida ubriaco senza cinture”. Lo ha detto all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, dirette della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova.