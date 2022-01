Carceri: Amato, 'se tema sovraffollamento riproposto va affrontato'**

29 gennaio 2022 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "In passato dicemmo sul sovraffollamento delle carceri che bisognava provvedere perché la situazione non sarebbe stata ulteriormente tollerabile. Ora siamo nuovamente sulle 52mila, 53 mila presenze. Se ci fosse riproposta una questione su questo tema ci troveremmo di fronte alla responsabilità di affrontarla". Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa.