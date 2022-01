28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Mattarella lo rivoterei anche domani. Il problema per Mattarella è che ha detto che non vuole il secondo mandato. Non va tirato per la giacchetta, ma, ogni giorno che passa, è sempre più probabile che si finisca a lui". Così Matteo Renzi ai cronisti.