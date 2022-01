28 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Non penso che sia minimamente possibile votare la capo dei Servizi segreti alla presidenza della Repubblica: non sta né in cielo né in terra. Se è il suo nome, noi non la voteremo, saremo la minoranza". Così Matteo Renzi ai cronisti. "E' un tentativo ex maggioranza gialloverde, è una settimana che ci provano".