Roma, 28 gen (Adnkronos) - Il centrodestra sta "proseguendo su una forma di gestione assolutamente sconcertante" della vicenda Quirinale "che forse qualcuno sarà in grado di comprendere, ma che è incomprensibile ai più. Siamo di fronte a qualcosa di totalmente inedito e non per questo positivo". Lo ha detto il ministro Andrea Orlando lasciando la Camera.