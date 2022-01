28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - L'apertura del confronto "doveva accadere quattro giorni fa. Abbiamo perso quattro giorni perchè il centrodestra doveva fare tutto un giro per arrivare al fatto che i numeri non ci sono per eleggere un presidente" senza una larga intesa. Così Enrico Letta a SkyTg24.