Milano: anziana muore investita da un treno a Garbagnate

Milano 28 gen. (Adnkronos) - Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata investita da un treno a Garbagnate Milanese. L'incidente è avvenuto in via Alessandro Volta poco dopo le 14. Immediato l'intervento del 118, ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso sul posto, dove sono intervenuti anche vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri e pm. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell'incidente.