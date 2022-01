Lombardia: martedì seduta Consiglio Regione, mozioni su Covid e scuola (2)

28 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Nella pausa dei lavori consiliari, alle 13 nella Sala Gonfalone al primo piano di Palazzo Pirelli si terrà una conferenza stampa sul tema “Verso l'autonomia energetica” per presentare il progetto di legge di promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili in Lombardia, la cui approvazione in Commissione è prevista per il giorno successivo, mercoledì 2 febbraio.

Parteciperanno il relatore Gabriele Barucco (Forza Italia), il Presidente della Commissione Ambiente Riccardo Pase (Lega) e il primo firmatario del progetto di legge abbinato Massimo De Rosa (M5Stelle). Interverranno anche gli Assessori regionali Raffaele Cattaneo e Massimo Sertori.