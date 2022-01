Lombardia: accordo tra Regione e Diocesi per valorizzazione beni culturali (2)

28 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - L'intesa consente di collocare il patrimonio culturale di carattere religioso nel contesto delle politiche europee di valorizzazione dei Beni Culturali, aprendo la strada a un futuro modello di governance multilivello e di rappresentanza multi-istituzionale. Soddisfatto il vescovo Sanguineti per un accordo che punta a valorizzare la bellezza di un patrimonio che non è “soltanto della Chiesa e per la Chiesa, ma che ha a che fare con la storia di tutti i lombardi".

"Questi beni – ha aggiunto - sono legati alla vita della comunità cristiana che non è una setta che si nasconde, ma una realtà che ha una sua rilevanza sociale e pubblica e interagisce con la società multiculturale di oggi in cui anche certi linguaggi della fede, una volta conosciuti da tutti, oggi rischiano di non esserlo".

"Questo accordo - ha concluso il vescovo di Pavia - rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione culturale. Non si tratta solo di tutela e conservazione di beni, ma anche di un'occasione di formazione umana, culturale e spirituale delle persone”.