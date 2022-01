Consulta: Marini (difensore Valle D'Aosta), 'sì, sentenza 37 è bussola in gestione pandemia' (2)

28 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Secondo Marini, "è chiaro che quella sentenza, sancendo l'incostituzionalità di una parte della legge regionale valdostana, che ovviamente non era nata con l'intento di contravvenire alle regole sulla diffusione del virus ma solo di calare quelle previsioni nelle specificità territoriali e risolvere alcuni dubbi interpretativi suscitati dalle misure statali, ha risentito della particolarità del momento. La Corte ha optato per la soluzione più radicale che in qualche modo semplificava il quadro ordinamentale e creava meno dubbi al cittadino. Peraltro è immaginabile - conclude - che la Corte abbia anche avuto timore che potesse esservi un effetto emulativo da parte di altre regioni e che il quadro si complicasse ulteriormente".

(di Roberta Lanzara)