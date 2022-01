Calcio: Vlahovic, 'voglio rendere la Juve orgogliosa, lotteremo fino alla fine'

28 gennaio 2022 a

Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - "Sono davvero contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, darò tutto per ottenere i traguardi che ci siamo prefissi". Queste le prime parole di Dusan Vlahovic, da attaccante bianconero: "La Juventus rappresenta l'orgoglio, la tradizione, la famiglia -aggiunge il 22enne serbo a Jtv-. La Juventus c'è sempre fino all'ultimo, non molla mai. La squadra va sempre al primo posto, io sono a disposizione del mister e dei miei compagni, che cercherò di aiutare nel miglior modo possibile. Vogliamo sempre di più, e vogliamo migliorare nel futuro. Oggi è il mio compleanno, una cosa davvero meravigliosa, una giornata speciale per me. Questo è uno dei compleanni più felici vissuti finora. Voglio rendere orgogliosa la Juventus. Lotteremo sempre per tutti i traguardi, come si dice... fino alla fine".