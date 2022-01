Calcio: Nazionale, concluso lo stage degli azzurri a Coverciano

28 gennaio 2022 a

Firenze, 28 gen. - (Adnkronos) - Si è concluso oggi all'ora di pranzo, a Coverciano, lo stage che per due giorni e mezzo ha dato a Roberto Mancini anche l'occasione – utilizzando le parole pronunciate dallo stesso Ct nella conferenza stampa di inizio ritiro – di “vedere e valutare ragazzi che non erano mai stati convocati o che era da tanto che non rientravano nel giro della Nazionale”.

Locatelli e Calabria hanno lasciato questa mattina il raduno per motivi personali, mentre il resto del gruppo ha svolto il terzo e ultimo allenamento di questo stage sul campo 4 del Centro Tecnico Federale: durante la seduta, gli Azzurri hanno effettuato delle esercitazioni tattiche e quindi hanno concluso il lavoro con una partitella a campo ridotto.