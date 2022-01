Calcio: Adama Traoré torna al Barcellona, in corso le viste mediche con i blaugrana

28 gennaio 2022 a

Barcellona, 28 gen. -(Adnkronos) - Adama Traoré torna al Barcellona. L'esterno offensivo è arrivato in volo da Dubai e in questi minuti sta sostenendo le visite mediche, propedeutiche alla firma che lo legherà al club catalano che ha trovato l'accordo col Wolverhampton per il prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il giocatore, pur di tornare a vestire il blaugrana ha accettato un importante decurtazione salariale, per rientrare nei parametri del club.