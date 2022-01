28 gennaio 2022 a

Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) - "Berrettini? E' arrivato in finale a Wimbledon, in semifinale qui, è giovane, ogni anno migliora, è un giocatore con un grande carisma, un bravo ragazzo. Gli auguro il meglio e penso che abbia uno splendido futuro davanti a se". Sono le parole di Rafa Nadal su Matteo Berrettini dopo averlo battuto in semifinale agli Australian Open.