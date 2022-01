Quirinale: terminata chiama inizia spoglio, Casellati in Aula**

28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Terminata la chiama del quinto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica, sta per iniziare lo spoglio. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, candidata dal centrodestra, è accanto al presidente della Camera, Roberto Fico. In passato Giovanni Gronchi, presidente della Camera e candidato al Quirinale, si allontanò dopo aver concluso lo spoglio, mentre un altro presidente della Camera, Oscar Luigi Scalfaro, lasciò lo scranno più alto dell'Assemblea prima dell'inizio dello spoglio. Presenti durante la lettura delle schede i presidenti del Senato Amintore Fanfani e Francesco Cossiga quando furono candidati al Quirinale, con il secondo che si allontanò dall'Aula al termine dello spoglio che decretò la sua elezione alla Presidenza della Repubblica.