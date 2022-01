28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Al via il sesto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il quorum richiesto per l'elezione è sempre della maggioranza assoluta, pari a 505 voti. A presiedere la seduta il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.