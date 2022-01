Teatro: Sistina, 'Mamma mia!' in scena fino a San Valentino

27 gennaio 2022 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Al Sistina il pubblico è sempre più pazzo di 'Mamma Mia!', il celebre musical firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba che, dal suo ritorno in teatro lo scorso 7 dicembre, sta riscuotendo un grandissimo consenso, tenendo fede alla sua lunga storia di record e incredibili successi. Nelle 32 repliche andate in scena dal giovedì alla domenica (dalla 'prima' fino al 23 gennaio) sono infatti 41.560 gli spettatori che hanno affollato il teatro: una risposta importante ed entusiastica che ha spinto il direttore Piparo a decidere di proseguire le repliche fino al 14 febbraio.

In piena sicurezza grazie alle misure adottate e al restauro recente degli spazi, il grande pubblico di 'Mamma Mia! - tra fedelissimi sostenitori e nuovi spettatori - avrà quindi ancora qualche settimana per godere delle emozioni di un musical amatissimo, uno dei 'gioielli' tra le produzioni della PeepArrow Entertainment: l'ultima replica a Roma sarà proprio lunedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, per celebrare insieme la festa degli innamorati con una commedia romantica in cui l'amore e la passione hanno un ruolo fondamentale.

Interpretato dal trio di protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, accanto a Sabrina Marciano, a un cast di oltre 30 artisti e all'Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, 'Mamma Mia!' con la sua messa in scena è lo spettacolo giusto per ritornare alla bellezza del teatro dopo i lunghi mesi di chiusura a causa della pandemia. Dopo Roma, 'Mamma Mia!' proseguirà il suo cammino anche in estate, toccando i palcoscenici delle principali arene italiane: un nuovo regalo per il pubblico di tutte età, dai ragazzi ai genitori fino ai nonni, per divertirsi, sognare insieme e immergersi nella magia di un musical dalle atmosfere mediterranee ballando al ritmo di 24 indimenticabili hit, come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper.