Sesto Fiorentino: cartello no vax, Mazzeo, 'guai a far finta di niente'

Firenze, 27 gen. - (Adnkronos) - "E' semplicemente vergognoso che, nel giorno della memoria, qualcuno abbia pensato di apporre un cartello no vax su un monumento partigiano nel nostro territorio, a Sesto Fiorentino, accostando le leggi razziali alle misure in atto per arginare l'epidemia da Covid-19. La Shoah ha rappresentato l'abisso dell'umanità fatto di deportazioni e di volontà di annientare ed eliminare tutto ciò che veniva considerato 'diverso'. Non esiste un solo motivo per cui tutto questo possa essere associato alle vaccinazioni o alle misure per uscire da una pandemia che sta provocando gravissime conseguenze sanitarie, economiche e sociali". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha commentato il messaggio lasciato questa mattina su un monumento dedicato alla lotta partigiana.

“Per non lasciare spazio all'odio siamo chiamati a continuare a dare voce ai testimoni, anche e soprattutto quelli che non ci sono più. Tutti noi, uomini e donne delle istituzioni, abbiamo il dovere e l'obbligo morale di far conoscere ciò che è stato, perché non avvenga mai più – ha sottolineato Mazzeo – e in questa impresa dobbiamo partire dalle giovani generazioni”.

"A loro e a noi dico: tramandiamo insieme il ricordo, senza mai far finta di niente e senza mai voltarsi dall'altra parte. Non siamo e non saremo mai indifferenti e non saremo mai disposti ad accettare o a sminuire episodi come quello di stamani che sono, semplicemente, vergognosi e inaccettabili", conclude Mazzeo.