Rugby: Lamaro, 'vogliamo riportare in campo spirito visto con gli All Blacks'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il mio compito non è essere uomo immagine ma fare in modo di performare in campo, quello che c'è intorno è importante per creare passione ma il mio obbiettivo, come capitano, è performare al meglio io stesso e ispirare i miei compagni per dare il meglio. Rivedere lo spirito avuto con gli All Balcks? Assolutamente si, l'attitudine e lo spirito ci ha sempre caratterizzato, l'indentità di squadra gioca una particolare importanza. Come squadra ci siamo trovati, abbiamo iniziato a creare qualcosa e il legame tra di noi verrà messo in campo come con gli All Balcks. Questo spirito c'è e con un po' di esperienza e tempo riusciremo a portarlo in campo". Lo ha detto il capitano della nazionale azzurra di rugby Michele Lamaro alla presentazione del Sei Nazioni di Rugby. "I romani a febbraio diventano tutti rugbysti. L'Olimpico é uno stadio che tutti conosciamo per le squadre di calcio ma si tinge di palla ovale a febbraio e marzo e caratterizza un torneo incredibile", ha aggiunto l'azzurro.