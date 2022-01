Rugby: Innocenti, 'Crowley non è sotto esame, ha fiducia Federazione fino al Mondiale 2023'

27 gennaio 2022 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Kieran Crowley non è sotto esame, ha la fiducia della Federazione fino al Mondiale 2023. I ragazzi non verranno bocciati se non andrà bene. La missione ben precisa è riportare il rugby italiano in alto e loro lo stanno facendo lavorando al massimo. Kieran sta facendo quello che deve fare, parla poco e fa molto". Lo ha detto il presidente della Federazione italiana rugby (Fir) Marzio Innocenti alla presentazione del Guinness Sei Nazioni 2022 di Rugby. "Non posso chiedere di vincere il Sei Nazioni ma si è visto nel torneo in questi 140 anni che nessuna partita è scontata, chiunque può battere chiunque nella giornata giusta", ha aggiunto Innocenti.