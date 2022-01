Milano: operaio folgorato sul ponteggio in rianimazione al San Raffaele

27 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Un operaio di 30 anni su un ponteggio di un cantiere stradale sulla statale 415 a Paullo, in provincia di Milano è stato folgorato a causa del contatto tra il braccio sollevatore di un mezzo di cantiere con cavo dell'alta tensione. I soccorsi hanno trovato l'uomo in arresto cardio circolatorio, con ustioni da folgorazione al braccio e al torace. E' stato trasportato con manovre di rianimazione in corso all'ospedale San Raffaele di Milano.