Bollette: Cornetto Bourlot (Luxy), 'soffriamo per aumenti, impatto su materie prime'

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - "Ancora non sappiamo internamente come saranno distribuiti questi 4 miliardi, quali saranno le logiche, quali tipi di supporti ci saranno da parte del governo, l'aspetto fiscale etc. per cui ancora non sono in grado di fare una valutazione su questo. Certo stiamo soffrendo per quanto riguarda l'energia, ma per noi questo è solo uno degli aspetti". Lo dice all'Adnkronos Giuseppe Cornetto Bourlot, presidente di Luxy, azienda di sedute del Vicentino che esporta in oltre 40 Paesi del mondo, commentando il caro bollette e i 4 miliardi di euro allo studio del governo.

"Noi abbiamo avuto un impatto totale sulle materie prime - sottolinea - sul pellame, per non parlare dell'acciaio, dell'aumento esponenziale dei noli e naturalmente anche dell'energia. Questa impennata per noi fa sì che dobbiamo ripensare molte cose sia in termini di listini, che di efficienza della catena produttiva, perché effettivamente questo aumento dei costi sta diventando un problema molto grande. Ma, ripeto, l'energia è soltanto uno degli elementi sul quale abbiamo avuto un'esplosione. Abbiamo vissuto tutti noi anni in cui c'erano si delle problematiche, ma c'era una situazione quasi deflattiva. Oggi le problematiche con cui dobbiamo confrontarci sono le più diverse".