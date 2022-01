Bei: 13,5 mld di investimenti in Italia nel 2021, +13,5% su anno precedente (2)

27 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Dei 13,5 miliardi investiti in Italia dal Gruppo Bei nei 2021, 9,9 miliardi sono stati prestiti e 4 miliardi di equity e garanzie.

Con la pandemia si è confermata la necessità di supportate le pmi, che rappresentano una parte sostanziale del tessuto produttivo e dei livelli occupazionali in Italia. Lo scorso anno il 51% delle attività del Gruppo Bei in Italia, pari a 6,86 miliardi, è stata in favore delle esigenze di liquidità di oltre 47mila imprese, per un totale di oltre 561mila posti di lavoro sostenuti.

L'Italia, inoltre, con 37 operazioni firmate per 3 miliardi di euro, è stata nel 2021 il maggiore beneficiario del Fondo di Garanzia Europeo (Feg), parte integrante del pacchetto di aiuti dell'Ue da 540 miliardi di euro concordato nel 2020 per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia.

La previsione è che queste operazioni attiveranno investimenti per oltre 36,7 miliardi di euro a beneficio delle imprese colpite dalla pandemia, principalmente pmi, con una capacità di leva superiore rispetto alla media europea.